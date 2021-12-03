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منخفض جبهوي يجتاح العراق تصاحبه موجة أمطار جديدة

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-03T07:02:02+0000
منخفض جبهوي يجتاح العراق تصاحبه موجة أمطار جديدة

شفق نيوز/ توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية يوم الجمعة أن يتأثر العراق نهاية الأسبوع المقبل بمنخفض جبهوي يصاحبه تساقط زخات من الأمطار في أغلب مناطق ومدن البلاد.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إن "خرائط الطقس تشير الى تحسن نسبي في وضع وحركة المنظومات الجوية التي ستؤثر في أجواء البلاد بالتتابع كما أشرنا لذلك سابقا في تحسن فرص الأمطار خلال الشهر الجاري".

وأضاف أن "أول المنخفضات المتوقع تأثيرها هو منخفض جبهوي ، يؤثر على دول جنوب أوروبا وكذلك شمال افريقيا حاليا يصل لبلاد الشام يوم الاربعاء ويؤثر بإمطار معتدلة مصحوبة ببعض الغزارة خصوصا سواحل الشام".

وأوضح عطية أن هذا المنخفض "متوقع ان يصل للعراق يوم الخميس ليؤثر على مدن شمال وغرب ووسط البلاد بأمطار خفيفة إلى معتدلة على فترات ( وربما يشمل تأثيره ايضا مدن الفرات الاوسط والجنوب بنسبة ضعيفة حتى الآن بسبب اعاقة من المرتفع السيبيري ، تحت المتابعة حتى الان).

وتابع بالقول انه "يعقبه (المنخفض) انخفاض بدرجات الحرارة التي متوقع ارتفاعها منتصف الاسبوع - اي قبل وصول المنخفض-".

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