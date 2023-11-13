منخفض "البحر الأحمر" يربك أجواء العراق

شفق نيوز / توقعت هيئة الأنواء الجوية، يوم الاثنين، تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الأيام المقبلة، تؤدي إلى تساقط أمطار خفيفة الشدة مع انخفاض في درجات الحرارة.

وقال مدير إعلام الهيئة، عامر الجابري، لوكالة شفق نيوز، إن "قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، أصدر تقريره الجوي عن الأمطار في عموم البلاد ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء إلى يوم الخميس المقبل".

وأوضح الجابري، أن "البلاد تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الأيام المقبلة التي تم ذكرها نتيجة تأثر البلاد بمنخفض البحر الأحمر، ليكون طقس يوم غدٍ الثلاثاء في جميع المناطق، غائم جزئي إلى غائم، مع تساقط أمطار خفيفة الشدة، وبعد ظهر الثلاثاء، تكون الأمطار رعدية في الأقسام الغربية من البلاد، وفي الليل تشمل جميع مناطق البلاد".

وأضاف مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية، أن "بصورة عامة، ستكون الأمطار في جميع مناطق البلاد من خفيفة إلى متوسطة الشدة".

وعن درجات الحرارة، توقع الجابري، "انخفاض في درجات الحرارة من 3 إلى 5 درجات مئوية في عموم البلاد، وستتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 24 إلى 33 درجة مئوية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة".

وأشار إلى أن "من المتوقع يوم الأربعاء، حدوث عواصف رعدية في المنطقة الوسطى والجنوبية، ومن المتوقع تحسّن الجو تدريجياً بعد ظهر الخميس".

وكان خبراء الأرصاد الجوية، قد أفادوا قبل أيام بأن موجة قوية من الأمطار الغزيرة ستجتاح إقليم كوردستان، تستمر لمدة أسبوع كامل، وحذروا في الوقت نفسه من حدوث سيول وفيضانات تغمر مناطق ومدن في الإقليم.