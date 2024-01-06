منخفضان جويان يتأثر بهما العراق يتسببان بهطول الأمطار خلال هذا الأسبوع

شفق نيوز/ قال خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم السبت، إن منخفضين جويين ستتعرض له البلاد خلال الأسبوع الجاري مما سيؤدي إلى تساقط الأمطار في إقليم كوردستان، وفي مناطق وسط وغربي العراق.

وقال عطية في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن منخفضا جويا متمركزا شمال ايران تندفع منه تأثيرات خفيفة على مدن الشمال ينقصها التبريد المناسب بالطبقات العليا، يستمر تأثيره صباح السبت على السليمانية وشرق اربيل لينتهي نهار اليوم.

وعن الطقس خلال الأيام المقبلة، ذكر عطية، أن الاستقرار يسود بعدها لغاية مساء الثلاثاء حيث يندفع منخفض جبهوي من جهة البحر المتوسط يسبب موجة أمطار تبدأ ليل الثلاثاء وتنتهي الخميس.

وأضاف أن منخفضا آخر يتبعه ابتداء من الجمعة، مشيرا إلى أن تركيز الحالات الجوية والأمطار التي يتأثر بها المنخفضان تكون في مدن شمال البلاد، وبعض مناطق الوسط والانبار.

كما أشار عطية إلى أن التأثير ضعيف في باقي المدن بسبب تواجد مرتفع جوي يسبب استقرارا جزئيا، ولكن السحب ستتواجد في المدن كافة اعتبارا من يوم الاثنين والايام القادمة.

ونبّه خبير التنبؤات الجوية إلى أنه لايستبعد تشكل موجات من الغبار نهار يوم الاربعاء بسبب تقلبات اتجاه الرياح السطحية.