منخفضان جويان وأمطار ابتداء من يوم غد في العراق

شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، يوم الثلاثاء، تعرض العراق لمنخفضين جويين وتساقط أمطار في مختلف مناطق البلاد.

وقال عطية في منشور على موقع فيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز، ان "منخفضاً جوياً جبهوياً ضعيف نسبيا يتمركز حالياً غرب تركيا يتقدم ببطء نحو اجواء بلاد الشام ثم العراق".

واضاف "وبسبب تواجد مرتفع جوي في الطبقات العليا يتمركز على شبه الجزيرة العربية فإن تأثير المنخفض يكون على مدن شمال العراق مع تأثيرات محدودة في باقي المدن".

وبين ان "تأثيرات المنخفض على العراق تبدأ اعتبارا من مساء يوم غد الاربعاء، وتنتهي صباح السبت المقبل"، مضيفا انه "يوم غد الاربعاء تستقر الرياح على الاتجاه الجنوبي الشرقي في بداية تأثير المنخفض، مصحوبة بنشاط ملحوظ في مدن غرب البلاد لتصل الى 45 كم بالساعة مثيرة للغبار".

واشار عطية الى ان "هطول الامطار يبدأ مساء او ليل غد الاربعاء في مناطق متفرقة من مدن الشمال كافة وصلاح الدين وشمال وشرق الانبار وربما يشمل العاصمة بغداد وديالى وشرق وشمال الانبار بنسبه ضعيفة ليل الاربعاء/ الخميس".

وتابع "مع دخول جبهة المنخفض صباح الخميس، تتلاشى فرص هطول الامطار في الانبار ونينوى وبادية الجنوب حيث تتحول الرياح فيها الى شمالية غربية معتدلة السرعة مصحوبة بتصاعد الغبار".

واوضح عطية "صباح ونهار الخميس تندفع جبهة المنخفض نحو العاصمة بغداد ومدن الفرات الاوسط ثم مدن الجنوب لتشملها امطار خفيفة الشدة في مناطق متفرقة رعدية احيانا"، مشيرا الى "استمرار فرص الهطول الرعدي في مدن الشمال عدا نينوى".

ولفت الى ان "يوم الجمعة تستمر الحالة الممطرة على مدن الشمال وتقل الفرص في باقي المدن وربما تكون هناك هطولات متفرقة تشمل العاصمة وصلاح الدين وواسط والبصرة وميسان تباعا".

وختم عطية بالقول "تستقر الرياح شمالية غربية نهار السبت، نشطة السرعة مثيرة للغبار مع انخفاض درجات الحرارة لا يصل لمستوى موجه باردة، وتستمر الاجواء معتدلة نهارا وباردة ليلا".