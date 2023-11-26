منخفضات ممطرة جديدة تدخل العراق الشهر المقبل

شفق نيوز/ تشير توقعات طقس العراق، إلى عودة عبور منخفضات ممطرة إلى البلاد مطلع الشهر المقبل وتحديدا (12 ديسمبر/ كانون الأول).

وبحسب الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، فأن البلاد تتأثر بحالات مطرية تبدأ ضعيفة بداية الشهر المقبل وتستمر عودة الفرص تباعاً منتصف ونهاية ديسمبر/ كانون الأول.

وأشار الزيادي في حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى استمرار معدلات الحرارة بدرجات متقاربة، مبينا أن برودة الأجواء تبدأ بالازدياد منتصف وآخر الشهر المقبل.

وشهدت مدن عراقية عدة، خاصة الجنوبية والوسطى، يومي 18/19 تشرين الثاني الجاري، هطول أمطار غزيرة، ما دفع إداراتها المحلية الى تعطيل الدوام الرسمي بسبب انقطاع الطرق وغرق بعض المناطق العامة والسكنية.