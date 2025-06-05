منح 5 درجات لمعالجة الحالات الحرجة لطلبة الجامعات العراقية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الخميس، منح 5 درجات لمعالجة الحالات الحرجة في الامتحانات النهائية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وزيرها نعيم العبودي قرر منح خمس درجات لمعالجة الحالات الحرجة للطلبة في جميع المراحل الدراسية للعام الدراسي 2025/2024."

ويشمل القرار الوزاري الممنوح، بحسب البيان، تغيير حالات الطلبة المشمولة بالمعالجة من الرسوب إلى النجاح أو العبور أو التقليل من الرسوب في عدد المواد الدراسية للمواد غير المشمولة بالامتحان التقويمي.