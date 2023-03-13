منح 4 مليارات دينار لشركة يابانية.. صدور أمري قبض بحق رئيس الوقف السني الأسبق

شفق نيوز / كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاثنين، عن صدور أمري قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ رئيس ديوان الوقف السنيِّ الأسبق؛ لإحداثه الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها، وارتكاب ما يخالف واجبات وظيفته.

وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية، أصدرت أمري قبضٍ وتحرٍّ بحق رئيس ديوان الوقف السنيِّ الأسبق".

وأضافت أن "أمر القبض الأول جاء إثر المُخالفات الإداريَّة والماليَّة التي شابت العقد المُبرم بين ديوان الوقف وإحدى الشركات اليابانيَّة؛ لغرض بناء جامع نينوى الكبير في الموصل، بمبلغٍ قدره (42,027,255,000) مليار دينارٍ".

وبينت أنّ "الديوان منح الشركة اليابانيَّة مبلغ (4,242,725,000) مليار دينارٍ كسلفةٍ أوليَّةٍ دون أن يرد ذلك في شروط المُناقصة والعقد بين الطرفين"، مُشيرة إلى "عدم تنفيذ العمل؛ بسبب دخول عناصر داعش الإرهابيَّة إلى المُحافظة، وعدم قيام الديوان باسترداد أموال السلفة من الشركة،

ولفتت دائرة التحقيقات، إلى أن "أمر القبض الثاني، صدر على خلفيَّة المُخالفات في إحالة عمارة (وقف الخير) الكائنة في منطقة الأعظميَّة على أحد المُستثمرين خلافاً للقانون"، مؤكدة أن"محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمري القبض والتحرّي؛ استناداً إلى أحكام المادتين (340 و331) من قانون العقوبات العراقي".