منح فرصة للطلبة المتغيبين .. بغداد توافق على إعادة الامتحانات بثلاث مواد دراسية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، منح فرصة للطلبة المتغيبين في مرحلة السادس الإعدادي في محافظة بغداد حصراً لإعادة الامتحانات في ثلاث مواد دراسية فقط.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "نظراً للظرف الأمني الطارئ الذي حصل يوم 28 من شهر أيلول الماضي في مدينة بغداد مما تسبب بغياب عدد من طلبة الصف السادس الاعدادي ، ولعدم حرمانهم من أداء الامتحان الوزاري، قررت اللجنة الدائمة للامتحانات العامة امتحان الطلبة المتغيبين في المديريات العامة للتربية لمدينة بغداد (فقط)".

وأضافت الوزارة أن "موعد امتحانهم سيكون يوم الاربعاء الموافق 19 / 10 / 2022 و سيشمل الامتحان مواد الكيمياء : احيائي ، التطبيقي للدراستين العربية والإنكليزية ( المتميزين )، والجغرافية: للفرع الأدبي، وعلم الجمال: لفرع الفنون".

وكانت وزارة التربية أعلنت تأجيل امتحانات مقررة لطلبة السادس الاعدادي بسبب الوضع الأمني وقطع الشوارع في أغلب مناطق العاصمة بغداد، مع انتشار كثيف للقوات الأمنية تزامنا مع أزمة تشكيل الحكومة آنذاك.