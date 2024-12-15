منح تصل إلى 150 ألف دينار شهرياً للطلاب والتلاميذ

شفق نيوز/ أعلنت وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، هدى سجاد، اليوم الأحد، عن تفاصيل المنح الشهرية المشروطة التي يستفيد منها الطلاب المشمولين بمظلة الحماية الاجتماعية في جميع المراحل الدراسية، مؤكدة استمرار صرفها وفق قانون الموازنة العامة.

وأوضحت سجاد، لوكالة شفق نيوز، أن المنح توزع على أساس المراحل الدراسية، حيث يحصل تلاميذ الدراسة الابتدائية على 30 ألف دينار شهريًا، وطلاب المدارس المتوسطة والإعدادية على 50 ألف دينار، وطلاب الجامعات على 100 ألف دينار، بينما يحصل طلاب الدراسات العليا على 150 ألف دينار شهريًا.

وأضافت أن المنح تصرف على مدار تسعة أشهر من العام الدراسي بموجب المادة 52 من قانون الموازنة الاتحادية، مشيرة إلى أن هذا الدعم يسهم في بناء جيل واعٍ ويعزز مستقبل العراق.

وأكدت وكيل الوزارة أن هذه المنح مستمرة دون انقطاع، وتشمل أكثر من مليونين و600 ألف طالب في جميع المراحل الدراسية.