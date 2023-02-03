منح "الاندماج" لأكثر من 7000 أسرة نازحة في خانقين

شفق نيوز/ أعلن مسؤول حكومي في ديالى، يوم الجمعة، الموافقة على اندماج أكثر من 7000 أسرة نازحة في قضاء خانقين، ضمن خطة حكومية لإنهاء ملف النزوح.

وقال مدير دائرة الهجرة والمهجرين في خانقين، علي غازي آغا، لوكالة شفق نيوز، إن "دائرته استحصلت موافقة المحافظة للشروع بمشروع اندماج الأسر النازحة في خانقين"، مبيناً أن "الاندماج ينص على بقاء النازح في منطقة النزوح أو تخييره بالعودة الطوعية أو اختيار مناطق ثالثة للسكن".

وأشار آغا، إلى "نزوح 22900 أسرة من مناطق التوتر الأمني في ديالى عام 2014، أكثر من 22 ألف أسرة سجلت عودة إلى مناطقها وأغلقت ملف النزوح، فيما تبقى أكثر من 7000 أسرة في خانقين مشمولين بمشروع الاندماج".

وأحصى المسؤول المحلي، نازحي ديالى في إقليم كوردستان (السليمانية وكرميان)، مؤكداً وجود "نحو 1000 أسرة، نحو 100 أسرة منهم في مخيمي (تازدي وقوره تو) في كرميان".

وبين أن "المخيمين يحويان مئات الأسر من نينوى والأنبار وصلاح الدين إلى جانب ديالى"، لافتاً إلى أن "إقليم كوردستان لم يمنح موافقات الاندماج للأسر النازحة من المحافظات".

وما زالت آلاف الأسر النازحة من أحداث العنف وحرب داعش في ديالى، معلقة المصير منذ عام 2014 وحتى الآن، والكثير من الأسر تركت مناطقها واستقرت في مناطق التكيف المعيشي داخل وخارج ديالى.