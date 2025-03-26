منحها صلاحيات واسعة.. وزير الكهرباء يوجه مديريات التوزيع بفك الاختناقات "فورا"

شفق نيوز/ وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم الأربعاء، مديريات التوزيع بفك الاختناقات عن الشبكة بـ"شكل مباشر"، ومنحها صلاحية واسعة للتغلب على الإجراءات الروتينية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، ترأس اجتماعاً موسعاً ضم مديري ‏فروع توزيع الكهرباء في المحافظات، لمناقشة مراحل تنفيذ حملة فك الاختناقات التي أطلقها ‏رئيس مجلس الوزراء مؤخراً".

وأضافت أن "الوزير وجه مديري الفروع بمتابعة مشاريع فك الاختناقات بشكل مباشر، ورفع تقارير ‏مفصلة عن نسب الإنجاز، مانحاً إياهم صلاحيات واسعة للتغلب على الإجراءات الروتينية التي ‏قد تعيق سير العمل".

وأكد الوزير، بحسب البيان على "ضرورة تنظيم عمل مراكز الصيانة وفق القرارات السابقة، ‏التي تنص على تخصيص (10) مجاميع و(7) سيارات في كل مركز صيانة، مؤكداً أهمية ‏الالتزام بهذه المعايير لضمان سرعة الاستجابة وكفاءة الأداء".

وجدد التأكيد على "ضرورة الإلتزام بالخطة الموضوعة لصرف المحولات والأسلاك وفق الاحتياج ‏الفعلي"، محذراً من أن "مديري الفروع سيخضعون للمحاسبة في حال صرف المواد لغير ‏المخصص لها".‏

وأوعز أيضا، وفقا للبيان، لمديري "الفروع بالتنسيق مع المحافظين ومسؤولي الأقضية والنواحي ‏لتنصيب منظومات الطاقة الشمسية، بالتعاون مع فريق الطاقة المتجددة الحكومي، في إطار خطة ‏الوزارة لتنويع مصادر الطاقة وتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية".‏