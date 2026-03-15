منحة أممية للعراق بـ500 ألف دولار لمواجهة تداعيات الحرب

شفق نيوز- برن

أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الأحد، تخصيص 500 ألف دولار للعراق لمواجهة تداعيات الأزمة المستمرة بالشرق الأوسط، فيما خصصت في الوقت نفسه مليون دولار للبنان و500 ألف دولار لسوريا للغرض ذاته.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة ومقرها الرئيسي في مدينة جنيف بسويسرا، أن "الخدمات الصحية في العراق تواجه ضغوطاً متزايدة، ولا سيما المستشفيات القريبة من المناطق المتأثرة بالصراع والاضطرابات العنيفة".

وأوضحت أن "المرافق الصحية تكافح لتلبية الطلب المتزايد على الرعاية في حالات الطوارئ ورعاية الإصابات الشديدة، في حين تستمر في تقديم الخدمات الاعتيادية".

وبحسب البيان، فإن "تخصيص 500 ألف دولار أميركي من صندوق الطوارئ يعد خطوة من شأنها دعم التنسيق بخصوص الطوارئ، والتدبير العلاجي للإصابات الجماعية، وشراء الأدوية والمستلزمات وتوزيعها، وخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي، والتواصل بشأن المخاطر وإشراك المجتمعات المحلية، وتعزيز ترصُّد الأمراض".

كما خصصت المنظمة – وفق البيان - مليون دولار للبنان لتعزيز التنسيق في الحالات الطارئة، عبر مركز عمليات الطوارئ الصحية العامة، وتوسيع نطاق رعاية المصابين، وتعزيز مراقبة الأمراض، وشراء الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية وتوزيعها.

وخصصت أيضاً 500 ألف دولار لسوريا لدعم التنسيق في حالات الطوارئ، وإدارة الإصابات الجماعية، وشراء الأدوية والمستلزمات الأساسية وتوزيعها، وتوفير الخدمات الصحية للسكان النازحين، وتعزيز مراقبة الأمراض والتوعية المجتمعية.

وقالت مديرة منطقة شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، حنان بلخي: "في وقت تواجه فيه الخدمات الصحية بالفعل تحديات كبيرة، فإن الدعم ضروري لمساعدة العاملين في الخطوط الأمامية بمجال الصحة والحفاظ على خدمات الرعاية المتخصصة (كالتي تقدمها وحدات الرعاية المركزة)".

وكانت منظمة الصحة العالمية أفادت الأسبوع الماضي، بأن الصراع تسبب في نزوح سكاني واسع النطاق، مقدرة أن أكثر من 100 ألف شخص في إيران نزحوا، وأن ما يصل إلى 700 ألف في لبنان أصبحوا نازحين داخلياً.