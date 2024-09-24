منحة كويتية تشعل صراعاً مسلحاً جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة المثنى جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، باستمرار التوترات الامنية في ناحية الكرامة اثر صراع بين عشيرتي البركات والصفران.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الايام الماضية شهدت تسجيل اكثر من 4 نزاعات عشائرية بين عشيرتي البركات والصفران في ناحية الكرامة شرقي مدينة السماوة مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "سبب تكرار تبادل إطلاق النار بين العشيرتين هو الخلاف على أرض تسمى (الجزيرة) تقدر مساحتها بأكثر من 5000 دونم"، لافتا إلى أن "النزاع اندلع بسبب دخول منحة من دولة الكويت لغرض مكافحة التصحر في المنطقة".

وتابع المصدر، ان "القوات الامنية دخلت في حالة انذار منذ عدة أيام في ناحية الكرامة بسبب هذا الخلاف بين الطرفين، حيث تمسك القطعات الأمنية عدة مفاصل من الناحية".