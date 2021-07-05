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منتصف الشهر الجاري.. العراق يتسلم وجبة جديدة من لقاحات كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-05T15:22:34+0000
منتصف الشهر الجاري.. العراق يتسلم وجبة جديدة من لقاحات كورونا

شفق نيوز / أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الاثنين، وصول وجبة لقاحات جديدة مضادة لفيروس كورونا، في منتصف شهر تموز الجاري.

وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي الوزارة الصحة، الدكتورة ربى فلاح حسن، لوكالة شفق نيوز، إن "وجبة اللقاحات الجديدة ستكون كافية، وستوزع على جميع المحافظات بالتساوي".

وأضافت حسن، أن "وجبات جديدة ستصل مع نهاية العام الحالي، وأن كمية اللقاح ما بين خمسة ملايين إلى أكثر، وستشمل الفئات العمرية لأكثر من عمر 18 سنة فما فوق".

وأظهر مسح لموقع "فورتشن" العالمي، مطلع تموز الجاري، تمكن العراق من تطعيم سكانه بلقاح فيروس كورونا بنسبة لم تتجاوز 1.4 بالمئة.

ويقترب عدد العراقيين المطعمين بأحد لقاحات كورونا المسجلة لدى وزارة الصحة، من 950 ألف شخص، في وقت تواصل أعداد المصابين بالفيروس المستجد، بالارتفاع، خلال شهر حزيران الماضي وتموز الحالي.

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