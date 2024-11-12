منتسب ينهي حياته منتحراً داخل محكمة في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بانتحار منتسب أمني في محكمة قضاء مندلي بمحافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات وردت بوجود حادث داخل محكمة مندلي في محافظة ديالى، وتم توجه مفارز الشرطة الى المكان واتضح وجود حالة انتحار داخل المحكمة".

ولفت المصدر إلى أن "حادث الانتحار أقدم عليه منتسب أمني داخل المحكمة منسوب الى مجلس القضاء الأعلى، من سلاح نوع بندقية عائد الى الدولة"، مبيناً أن "أسباب الانتحار لم تعرف بعد وتم فتح تحقيق بالحادث".