منتسب أمن عراقي يشن حرباً على المهور العالية ويعلن زواجه بألف دينار (وثيقة)

شفق نيوز / أعلن منتسب أمني في صلاح الدين، يوم الجمعة، اتمام عقد زواجه بمهر 1000 دينار عراقي، ومثله مؤجل، في بادرة ورسالة لنبذ ومحاربة المهور العالية التي عطلت مشاريع زواج الكثير من الشباب.

وقال المنتسب في مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ضرغام عبدالله مطلك، لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة الأحوال الشخصية في قضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين، سجلت عقد زواج له بمهرٍ (ألف دينار عراقي) لا غيره، ومؤجله ألف دينار عراقي لا غيره".

وأضاف مطلك، أن "بادرة زواجه بمهر رمزي، بمثابة رسالة للمجتمع للابتعاد عن المغالاة في مهور وتكاليف الزواج، التي تسببت بتعطيل مشاريع زواج الشباب، وألحقت أضراراً اجتماعية ومادية".

ودعا المنتسب الأمني، إلى "توسيع واعتماد مبادرته للخلاص من التقاليد التي تعد مجحفة، ووضعت مشاريع الزواج والاستقرار الاجتماعي ضمن أطر مادية بعيداً عن العلاقات الإنسانية".