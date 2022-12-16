منتسب أمني يقتحم قاعة انتخابات نادي الناصرية ويتسبب بتأجيلها والداخلية تصدر موقفاً (فيديو)

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، عن ملابسات اقتحام قاعة انتخابات نادي الناصرية الرياضي، فيما وجهت وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق "المقتحمين".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس النادي السابق عند مباشرته بحل الهيئة الادارية للنادي والبدء بالانتخابات لاختيار هيئة إدارية جديدة اقتحم مجموعة اشخاص يعتبرون من ناشطي ساحة الحبوبي يقودهم شرطي مفرغ على رياضة ألعاب القوى وهو ابن شيخ عشيرة بارز في المحافظة يدعى (ا. ع) قاعة الانتخابات وقاموا بايقافها".

وبين، ان "هذا الشرطي قام مع مجموعته بإيقاف الانتخابات بعد تهديد الهيئة المرشحة لانتخابات النادي، وإبلاغه بضرورة أبعاد 4 مرشحين غير مرغوب بترشيحهم لعضوية النادي، حتى تستمر الانتخابات، لكن طلبه تم رفضه مما أدى لإيقاف الانتخابات".

وتابع المصدر، أن "النادي بات يواجه خطر الإيقاف والتجميد من قبل الهيئة الأولمبية، أو تشكيل لجنة مؤقتة تختارها بغداد لادارة النادي خلال فترة الـ3 اشهر المقبلة لغرض التمهيد للانتخابات الجديدة بموعدها الجديد الذي ستحدده الأولمبية".

بدورها، ذكرت وزارة الداخلية في بيان، أن "الوزير عبد الامير الشمري، وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق منتسب مفرغ مع أحد المسؤولين في محافظة ذي قار، قام بأعمال تخريب وتهجم على الحاضرين خلال إنتخابات نادي الناصرية وتشكيل مجلس تحقيقي بحقه وتوقيفه في العاصمة بغداد".

واشارت الى "اتخاذ الإجراءات القانونية أيضاً بحق مجموعة كانت مع هذا المنتسب، والذين تجاوز على القانون والنظام العام".