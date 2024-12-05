منتسب أمني يتسبب بمصرع وإصابة 6 أشخاص من عائلة واحدة في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الخميس، بمصرع وإصابة ستة أشخاص بحادث سير تسبب به منتسب أمني وحاول الهرب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "منتسباً أمنياً كان يقود سيارة عسكرية صدم سيارة مدنية تقل ستة أشخاص من عائلة واحدة ما تسبب بمصرع أحدهم وإصابة خمسة آخرين".

وأضاف أن "المنتسب هرب من مكان الحادث إلا أن الشرطة طاردته وتمكنت من إيقافه على طريق بعقوبة - المقدادية شمال شرقي ديالى وإيداعه التوقيف"، مشيراً إلى أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".