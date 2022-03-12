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منتسب أمني في مطار بغداد ينتحر شنقاً داخل منزله

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-12T11:09:21+0000
منتسب أمني في مطار بغداد ينتحر شنقاً داخل منزله

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن منتسباً أمنياً في مطار بغداد الدولي أقدم على الانتحار شنقاً داخل منزله جنوبي العاصمة.   

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن منتسباً في قيادة القوة البرية داخل مطار بغداد أقدم اليوم، على الانتحار بواسطة شنق نفسه بالمروحة السقفية داخل منزله ضمن منطقة الشرطة الرابعة، جنوبي بغداد.

وأوضح المصدر، أن قوة امنية أخلت الجثة الى دائرة الطب العدلي، مشيراً إلى أن اسباب الانتحار لم تعرف حتى الآن.

 وفي وقت سابق اليوم، أقدم شاب يبلغ من العمر 18 عاماً، على سكب مادة النفط على جسده واضرام النار في نفسه داخل شقته الواقعة في منطقة البياع، جنوبي بغداد محاولاً الانتحار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "الشاب اصيب بحروق متفاوتة في أنحاء مختلفة من جسده".

 

 

 

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