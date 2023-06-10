منتسب للحشد ينهي حياته شنقاً جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، بتسجيل حالة انتحار عنصر أمني وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "عنصرا أمنيا ينتمي للحشد الشعبي في الأربعينيات من عمره أقدم، اليوم، على الانتحار شنقاً بواسطة (شماغ) مربوط بمروحة سقفية داخل منزله بإحدى قرى ناحية اور شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "دوافع الانتحار ما تزال غامضة لدى الأجهزة الامنية، حيث تم فتح تحقيق موسع بالحادث لمعرفة ملابساته ".

من جانب آخر، أدى تماس كهربائي داخلي إلى إحتراق أحد المنازل السكنية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان منزلاً يعود لموظف حكومي تعرض لتماس كهربائي داخلي بمنطقة التضحية وسط مدينة الناصرية وأدى إلى حصول أضرار مادية جسيمة فيه، مبينا ان فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق دون تسجيل اصابات بشرية تذكر.