منتسبو وزارة النفط يتظاهرون في بغداد رفضاً للمساس بحوافزهم

شفق نيوز- بغداد

تظاهر عدد من منتسبي وزارة النفط، يوم الثلاثاء، في وسط العاصمة بغداد، احتجاجًا على ما وصفوه بمحاولات المساس بحوافزهم المالية.

ورفع المتظاهرون، بحسب مراسل وكالة شفق نيوز، "شعارات تؤكد أن الحوافز خط أحمر ولا يجوز المساس بها"، مطالبين الجهات المعنية بـ"التراجع عن أي قرار يؤدي إلى تقليص أو إلغاء المخصصات المالية الممنوحة لهم".

وأكد المحتجون أن "الحوافز تمثل جزءًا أساسياً من دخلهم الشهري"، داعين الحكومة إلى "الحفاظ على حقوق العاملين في القطاع النفطي وعدم اتخاذ إجراءات تؤثر على استقرارهم الوظيفي والمعيشي".

وشهدت محافظتي كربلاء والبصرة، مساء أمس الاثنين، تظاهرات غاضبة رفضاً لقرار مجلس الوزراء باستقطاع 30% من الحوافز المالية الممنوحة لموظفي وزارة النفط.

وأظهرت وثائق رسمية صادرة عن وزارة الصناعة والمعادن، كشف النقاب عنها، أمس الاثنين، عن رفع توصيات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتضمن مقترحات لإعادة تنظيم آلية احتساب وتوزيع حوافز الإنتاج والأرباح في مؤسسات الدولة، ضمن إطار معالجة الوضع المالي وضبط الإنفاق.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد أصدر في كانون الثاني/ يناير 2026 حزمة قرارات تضمنت تعديل واستقطاع عدد من المخصصات والحوافز في وزارات محددة، حيث تقرر استقطاع 30% من حوافز موظفي وزارة النفط، وإلغاء مخصصات الساعات الإضافية في وزارة الكهرباء بسبب شح السيولة المالية.