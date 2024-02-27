منتسبو صحة كركوك يتظاهرون احتجاجا على تقليص أعدادهم بتوزيع قطع الاراضي

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من منتسبي دائرة صحة كركوك، يوم الثلاثاء، أمام دائرة بلدية كركوك مطالبين لجنة الأراضي بضرورة شمول جميع الأسماء التي تم الإعلان عنها من قبل اللجنة المُشكّلة لتوزيع الأراضي.

وقال احد المتظاهرين ويدعى مؤيد رحمن، لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة من منتسبي صحة كركوك والبالغ عددنا 350 منتسباً، خرجنا بتظاهرة أمام بلدية كركوك للتعبير عن معاناتنا ومظلوميتنا إلى الجهات المعنية والرأي العام كون إنا من الأسماء التي نص عليها اللجان المشكلة من دائرتنا في تسلم قطع أراضي للصحة".

وأضاف أنه "تم توزيع 150 قطعة والمتبقي 350 والمحافظة أصدرت كتاب بتوزيع الأراضي 350 إلى بلدية كركوك بينما البلدية لم تنفذ الأمر وتريد تقليص العدد إلى 100 قطعة لذلك سوف نتظاهر أمام مديرية بلدية كركوك ".

من جهته قال مدير عام صحة كركوك زياد خلف، لوكالة شفق نيوز: "التقيت المتظاهرين واستمعت الى مطالبهم في موضوع تخصيص الأراضي وسوف نعمل مع المحافظة وبلدية كركوك على حل هذه المشكلة من خلال زيادة قطع اراضي لمنتسبي صحة كركوك".