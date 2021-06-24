منتسبو صحة ذي قار يغلقون دائرتهم احتجاجاً على "كثرة التدخلات"

شفق نيوز/ قرر منتسبو دائرة صحة ذي قار، يوم الخميس، اغلاق ابواب الدائرة احتجاجاً على تغيير مديرها وفق اجراءات وصفوها بأنها "غيرمدروسة".

وجاء في بيان صدر عن "تنسيقية المهن الصحية ورابطة العقود الوزارية في دائرة صحة ذي قار"، ورد إلى وكالة شفق نيوز: "قررنا إغلاق الدائرة لحين صدور أمر من وزارة الصحة يخص الإدارة الجديدة او الإبقاء على الادارة القديمة"، مبيناً أن قرار الاغلاق جاء اثر "كثرة التدخلات في الدائرة وعدم استقرار عملها بسبب هذه التغييرات غير المدروسة وعدم اعلان موقف صريح من وزارة الصحة".

وأشار البيان إلى أن "المدير العام لم يمض على تكليفه سوى أربعة أشهر"، مؤكداً في ذات الوقت "لا توجد لنا مشكله مع الاسم المطروح".

ودعا منتسبو الدائرة إلى "بيان أسباب تغيير المدير العام"، مهددين بخلاف ذلك، "المضي بقرارنا غلق دائرة صحة ذي قار لحين حسم الموقف من الوزارة".

وقرر محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، الاثنين 21 حزيران، اعفاء الدكتور صدام صاحب الطويل مدير عام دائرة صحة ذي قار، وتكليف الدكتور أوس عادل جاسم بدلاً عنه.

في وقت كشف مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، عن أسباب القرار، مبيناً أنه "لم يكن بناءً على رغبته كما تم اشاعته، وبالاتفاق مع حكومة المحافظة، بل برغبة حكومة المحافظة فقط".

وبين المصدر أيضاً، أن "اقالة الطويل جاء نتيجة إيقافه مشروعاً بقيمة 4 مليارات دينار عراقي لشراء أجهزة طبية لدائرة الصحة ذي قار، لم تكن الصحة بحاجة إلى شراءها".