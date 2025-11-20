منتسبو الدفاع في البصرة يعتصمون احتجاجاً على تقليص حصص الأراضي

شفق نيوز- البصرة

أعلن منتسبو وزارة الدفاع في البصرة، يوم الخميس، عن اعتصام مفتوح أمام مبنى ديوان المحافظة، رفضاً لعدم توزيع قطع الأراضي المخصصة لهم ضمن مقاطعة "الشهيد وسام"، مؤكدين أن الوعود السابقة شملت توزيعاً كاملاً يستفيد منه جميع المنتسبين، قبل أن تتغير القرارات بشكل مفاجئ.

وقال ممثل المنتسبين خالد محمود، لوكالة شفق نيوز، إن "مقاطعة الشهيد وسام كانت مخصّصة بالكامل لمنتسبي الدفاع، ووعدنا محافظ البصرة بإنهاء الملف وإكمال جميع خدمات البنى التحتية، وقد شمل التوزيع في البداية أكثر من 16 ألف منتسب، وكانت القطع مخصصة للجميع دون استثناء".

وأضاف: "إننا فوجئنا لاحقاً بإبلاغنا بأن 7 آلاف قطعة فقط تم تثبيتها لنا، فيما جرى تسليم باقي الأراضي إلى مستثمر لتحويلها إلى معرض البصرة الدولي، رغم أن منتسبي الدفاع هم المدافعون عن الوطن وقدّموا ضحايا وشهداء وجرحى، وهذا الحق هو أقل ما يمكن منحه لهم".

وأكد أن "الاعتصام سيبقى مفتوحاً أمام مبنى الديوان لحين إنهاء الملف وشمول جميع المنتسبين بالتوزيع"، محذراً من "خطوات تصعيدية في حال استمرار إهمال مطالبهم".

وكان محافظ البصرة أسعد العيداني، أكد خلال لقائه مجموعة من منتسبي وزارة الدفاع مطلع الشهر الجاري، استكمال جميع الإجراءات الإدارية والفنيةِ الخاصة بمقاطعة الشهيد وسام، مشيراً إلى أن توزيع قطع الأراضي في المقاطعة سيبدأ بعد الانتخابات بأيام قليلة.