منبئ جوي: فرص هطول الأمطار بغزارة تزداد في محافظتين مع تساقط الثلوج على جبال إقليم كوردستان

شفق نيوز / كشف المنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الثلاثاء، عن توقف مؤقت في فرص هطول الأمطار في محافظتين واستمرارها في بقية المحافظات الأخرى، مبيناً أن محافظتي ديالى والسليمانية تزداد فيهما فرص هطول غزير للأمطار واستمرار تساقط الثلوج على جبال كوردستان.

وقال عطية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "حركة السحب التي رصدتها الاقمار الاصطناعية، صباح الثلاثاء، تؤشر توقف فرص هطول الأمطار مؤقتاً في الانبار ونينوى هذا اليوم واستمرارها في باقي المدن".

وأضاف عطية أن "هناك فرصاً واردة لأمطار غزيرة في السليمانية وديالى واستمرار هطول الثلوج فوق جبال اقليم كوردستان"، مبينا أن "فرص الأمطار تنتهي مؤقتاً خلال المساء والليل في كافة المدن وتستمر في بعض مناطق دهوك وشمال نينوى واربيل والسليمانية".