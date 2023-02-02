مناطق عراقية على موعد مع امطار وانخفاض بدرجات الحرارة

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي العراقي علي الجابر الزيادي، يوم الخميس، هطول زخات أمطار في مناطق متفرقة من البلاد خلال الساعات المقبلة.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن البلاد ستكون اليوم الخميس تحت تأثير أجواء ماطرة خلال الساعات المقبلة، موضحاً أن الشمالية وصلاح الدين ستكون تحت أمطار متوسطة الشدة.

وأضاف أنه من المتوقع أن تشمل الأمطار مناطق وسط البلاد، بما فيها العاصمة بغداد وديالى، مشيرا الى ان الامطار في مناطق الفرات الأوسط بمجملها ستكون زخات خفيفة إلى متفرقة وفي أماكن متباعدة.

ونوه الزيادي إلى أن درجات الحرارة تبدأ تنخفض قليلاً نهار اليوم بسبب عبور كتلة هوائية قادمة من غربي البلاد مترافقة برياح شمالية غربية تنشط لبعض الأماكن.