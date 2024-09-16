مناطق ديالى السياحية.. الإهمال يعصف بها واسمها ملتصق بـ"الموت" (صور)

شفق نيوز/ رغم الاستقرار الأمني الذي تشهده مناطق محافظة ديالى، والتي كانت توصف بـ"الساخنة" سابقا، حيث تعيش استقراراً أمنياً بنسبة كبيرة جدا مقارنةً بالفترة الماضية، إلا أن الإهمال ما زال يضرب مناطقها، منها مناطق منصورية الجبل والصدور وشيروين.

ورصدت كاميرا وكالة شفق نيوز؛ العديد من المواقع السياحية المهملة، والتي تعتبر من الأماكن السياحية المهمة في ديالى وعموم البلاد سابقاً، حيث كانت تنظم لها سفرات سياحية وتفتح أبوابها في الأعياد والمناسبات، إلا أن مدن الألعاب باتت الآن خالية من البشر ومهملة ومتروكة بالرغم استقرار أمني تشهده جبالها وسهولها ووديانها التي كانت قبل عشرات السنيين تضج بالسائحين من مختلف مدن العراق.

وتعود أسباب إهمالها لفترة دخول تنظيم داعش الإرهابي اليها والسيطرة على مفاصل تلك المناطق، ما جعلها تسمى "مناطق الموت" ويبدو أن هذه التسمية ما تزال تطلق على تلك المناطق رغم تأمينها من قبل القوات الأمنية في الوقت الحالي بنسبة 100%، لكن يبدو ان تغيير واقعها وإعادة الحياة إليها ما زال قيد الانتظار، وسط إهمال حكومي.