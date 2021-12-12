مناصرو العمال الكوردستاني يمنعون الدوام بالدوائر الحكومية في سنجار

شفق نيوز/ قرر مناصرو حزب العمال الكوردستاني في قضاء سنجار غربي الموصل، يوم الاحد، منع دوام الدوائر الحكومية ومزاولة أعمالها على خلفية القصف الذي تعرضوا له امس.

وجاء في وثيقة لمجلس الإدارة الذاتية والديمقراطية في سنجار وجهتها الى "جميع المنظمات في ناحية الشمال"، "نعلن في سنجار وضواحيها فرض إيقاف العمل في الدوائر الحكومية كافة وغير الحكومية وجميع المنظمات والمؤسسات دون استثناء في سنجار ويمنع منعا باتا بدوام إي موظف ويستمر القرار ( إلى شعار أخر ) والى كل من يخالف الأمر سيتحمل المسؤوليات كافة، بدءا من اليوم الأحد 12 / 12 / 2021".

وأفاد مصدر أمني بتعرض موقع عسكري لمقاتلين كورد موالين لحزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة امس السبت إلى قصف جوي شنته طائرات تركية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرات حربية تركية قصفت موقعا عسكريا لمقاتلي وحدات حماية سنجار (YPS) الموالية لحزب العمال الكوردستاني داخل مجمع خانة صور التابع لناحية خانة صور شمالي قضاء سنجار".

وأضاف أن "الغارة الجوية استهدفت قاعة لالش في مجمع خانة صور والتي تتخذها وحدات حماية سنجار كموقع عسكري لمقاتليها".

وأشار المصدر إلى أنه لم تتوفر على الفور أية معلومات بشأن حصيلة القصف.

وقال مصدر أمني آخر لوكالة شفق نيوز، إن القصف لم عن أية إصابات او خسائر بشرية.

وتنتشر وحدات حماية سنجار في القضاء منذ سنوات، رغم أن الاتفاق المبرم بين بغداد وإقليم كوردستان يقضي بإخراج جميع الجماعات المسلحة من القضاء تمهيدا لعودة النازحين وإعادة إعمار المنطقة.