مناشدة من "حقل مجنون".. عشرات العراقيين يواجهون المجهول في العمل

شفق نيوز/ يواجه العشرات من العاملين في حقل مجنون النفطي بمحافظة البصرة، عقبات إدارية تحول دون مباشرتهم بالعمل بعد انتهاء عقد عملهم في شركة "بتروفاك انترناشونال"، ورفض هيئة إنتاج وتطوير الحقل المذكور مباشرتهم بالعمل مع الشركة الجديدة "أنتون أويل" رغم موافقة الأخيرة على تحويلهم إليها، وحصولهم على الموافقات بهذا الخصوص من شركة نفط البصرة وقسم التشغيل المركزي فيها.

وقال الممثل عن العاملين، حسن غالي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك 35 عاملاً، من مهندسين وسواق وحراس وغير ذلك، وكنا نعمل في شركة بتروفاك انترناشونال التي تم التعاقد معها منذ عام 2019، لكن انتهى عقد هذه الشركة في كانون الأول 2023، وجاءت شركة أنتون أويل لتحل محلها".

وأضاف غالي، أن "شركة بتروفاك انترناشونال وجهت كتاباً إلى الشركة الجديدة (أنتون أويل) للموافقة على تحويلنا إليها، ووافقت الأخيرة على ذلك، وتم إرسال هذه الموافقة إلى المدير العام لشركة نفط البصرة باسم عبد الكريم الذي بدوره وافق أيضاً، وبعدها تم تحويل ملفنا إلى مدير قسم التشغيل المركزي محمد العبادي ووافق أيضاً".

وتابع، "لكن في موعد المباشرة بالعمل في الشركة الجديدة (أنتون أويل) تمت إقالة مدير هيئة إنتاج وتطوير حقل مجنون النفطي ضياء شاكر هاشم اللعيبي، وجاء محله فراس حبيب، والأخير يرفض مباشرتنا بالعمل"، مناشدين بـ"الموافقة على الاستمرار بالعمل مع الشركة الجديدة، خاصة بعد حصولهم على جميع الموافقات المطلوبة للمباشرة بالعمل".