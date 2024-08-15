مناشدة عاجلة عبر شفق نيوز بشأن "غزال الريم" في ميسان (صور+ فيديو)

شفق نيوز/ أطلق مدير زراعة ميسان، ماجد الساعدي، يوم الخميس، مناشدة عاجلة لإسعاف محمية غزال الريم في منطقة جزيرة علي الغربي التي تواجه أزمة في توفير الأعلاف نتيجة قلة التخصيصات المالية.

وقال الساعدي لوكالة شفق نيوز، إن "محمية غزال الريم في منطقة جزيرة علي الغربي بالقاطع الشرقي من محافظة ميسان بالقرب من الحدود مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تعد من المشاريع الناجحة والرائدة حيث ابتدأ المشروع بـ25 رأس غزال ووصلت حالياً إلى 480 رأس غزال موزعة بين الذكور والإناث".

وأضاف، أن "أعداد غزلان الريم في تزايد مستمر، لذلك هناك مساعي إلى تقسيم المحمية إلى ثلاث محميات بإضافة محمية ثانية في جزيرة علي الشرقي ومحمية ثالثة في جزيرة الطين، لتقسيم القطيع عليها، لذلك هذا المشروع مهم ورائد، والغزال حيوان نادر".

وتابع، الساعدي "لكن رغم كل هذه المساعي والجهود، تواجه هذه الغزلان ظروفاً صعبة نتيجة قلة التخصيصات المالية التي أدت إلى حدوث أزمة في توفير الأعلاف لها"، مؤكدا أنه "تم إطلاق مناشدات عديدة إلى وزارة الزراعة وإلى محافظة ميسان، كما تمت مناشدة الدوائر الخاصة بالبيئة للحصول على الأعلاف لمحمية غزال الريم وإسعاف هذه الحيوانات النادرة التي تعاني الأجواء الحارة والأرض القاحلة".

وأوضح، أن "محافظة ميسان تمر بأزمة جفاف، لذلك لا وجود للعشب الطبيعي لتتغذى عليه الغزلان، وفي ظل عدم وجود أعشاب طبيعية تنمو في الأرض مع عدم وجود تخصيصات مالية لشراء النخالة وغيرها، نضطر إلى اعطائها علف الشعير الذي يكفي للحد الأدنى من التغذية، وهذا يتم من خلال تبرعات وأموال خاصة من ميسوري الحال من الفلاحين والمواطنين".