مناسبة دينية في كركوك تتسبب بتكدس الشاحنات في ديالى (صور)

شفق نيوز- ديالى

تكدست الشاحنات التجارية، يوم الجمعة، في محافظة ديالى، بعد منعها من المرور لدخول محافظة كركوك وصولا لكوردستان، بسبب مراسم زيارة دينية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن، عشرات الشاحنات تكدست في فلكة مصطفى جواد بقضاء الخالص، حيث يعتبر بداية الطريق نحو كركوك ومنها لكوردستان، وبعد بعد منعها لمنطقة طوزخورماتو لوجود مراسم زيارة في مرقد الامام زين العابدين.

وأضاف أن الأنباء الوادرة، تفيد بأن الطريق سيبقى مغلقا ليوم غد السبت، وأن القرار جاء بشكل مفاجئ، وبعض الشاحنات يحمل بضائع لاتحتمل التأخير.