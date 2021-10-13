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مناسبة دينية تعطل الدوام الرسمي في محافظة عراقية

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-13T18:37:46+0000
مناسبة دينية تعطل الدوام الرسمي في محافظة عراقية

شفق نيوز / أعلنت محافظة صلاح الدين، تعطيل الدوام الرسمي غدا الخميس، بمناسبة ذكرى استسهاد "الإمام حسن العسكري" وأداء مراسيم الزيارة في مدينة سامراء جنوبي المحافظة.

وذكر مكتب المحافظ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "إدارة المحافظة قررت تعطيل الدوام الرسمي غدا الخميس، لاتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء زيارة الإمامين العسكريين، في سامراء، جنوب شرق تكريت، بمناسبة استشهاد الإمام الحسن العسكري، في الثامن من ربيع الأول".

وأوضح البيان أن "الدوائر الخدمية والصحية ومدارس التربية الثالث المتوسط، التي تشهد امتحانات الدور الثاني، استثنيت من قرار العطلة الرسمية".

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