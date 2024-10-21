منارة "الحدباء" تعود لتناطح سماء الموصل

شفق نيوز/ نظم المركز المجتمعي لمبادرة إحياء روح الموصل، يوم الاثنين، ندوة بعنوان "الحدباء تعود" احتفاء بوصول البناء في منارة جامع النوري الكبير إلى ارتفاع 43 متراً.

وحضر الندوة محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، وأعضاء في مجلس المحافظة، وعدداً من المسؤولين والناشطين في مدينة الموصل، حيث استعرضت آخر المستجدات في مشروع إعمار الجامع النوري الكبير بأيادٍ عراقية محلية.

وقال أيوب ذنون، مدير مؤسسة تراث الموصل، إحدى الجهات المنظمة لندوة الحدباء تعود، لوكالة شفق نيوز، إن "الندوة تضمنت تعريف المجتمع بآخر مستجدات العمل في منارة الحدباء بعد وصولها إلى ارتفاع 43 مترا من أصل 51 مترا".

وأضاف ذنون، أن "الندوة ركزت أيضا على إعادة بناء المنارة بإيادي عراقية محلية وبنفس الشكل السابق الذي حفر في أذهان الموصليين".

يذكر أن العمل في جامع النوري ومنارته الحدباء يسير بتوتيرة جيدة في الوقت الحالي بعد أن شهد تلكؤا وتأخراً خلال الأشهر الماضية، وينفذ مشروع "إعادة إعمار الجامع النوري والمنارة الحدباء" من قبل منظمة اليونسكو بتمويل من دولة الإمارات العربية.