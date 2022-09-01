مناخياً.. العراق يودع الصيف ودرجات الحرارة ترتفع في كوردستان

شفق نيوز/ أفاد راصد جوي، اليوم الخميس، بنهاية فصل الصيف مناخياً في العراق وبداية حلول الخريف، فيما توقعت هيئة الأرصاد الجوية في إقليم كوردستان ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وقال صادق عطية في منشور على موقع فيس بوك، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، بحلول اليوم، الأول من أيلول، ينتهي فصل الصيف مناخياً، ويحل علينا فصل الخريف، ولم يتبقى سوى إسبوعين وستة أيام لحلول فصل الخريف فلكياً".

وأوضح عطية أن "الحساب المناخي يعتمد على تحول في الطقس وبداية التقلبات الجوية في النصف الشمالي، أما فلكياً فهو يعتمد على حركة الشمس الظاهرية واتجاهها نحو النصف الجنوبي وتعامدها في الاعتدال الخريفي على خط الاستواء".

وبيّن الراصد الجوي أن "فصل الخريف في العراق ينقسم قسمين : الأول يبدأ (من 1 ايلول-15 تشرين الأول) وفيه تستمر الأجواء الحارة ولا توجد تقلبات حادة في الطقس مع انخفاض الحرارة التدريجي خلال الليل، والثاني يبدأ من ( 16 تشرين الاول - 1 كانون الأول) وفيه تحدث التقلبات الجوية وانخفاض الحرارة الواضح"

من جهتها توقعت هيئة الانواء الجوية في إقليم كوردستان، ارتفاع طفيفاً في درجات الحرارة بمحافظات الإقليم خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وأضاف البيان ان "درجات الحرارة المتوقعة خلال 48 الساعة القادمة ستكون في أربيل (44) درجة مئوية، والسليمانية (42) درجة، ودهوك (43) درجة، و حلبجة (44) درجة، وسوران (43) درجة، وكرميان (47) درجة مئوية".