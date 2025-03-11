مهددة بموقف .. فصائل مسلحة ممتعضة من إقامة مهرجان عرض أزياء بالبصرة

شفق نيوز/ استنكر ما يسمى بـ"قوة الطوفان" و"فصائل المقاومة" و"المجلس السياسي في البصرة"، لإقامة مهرجان عرض أزياء أُقيم مؤخراً بمشاركة واسعة من مسؤولين محليين و مهتمين بهذا الشأن، مهددين بموقف "يزلزل صروح الفاسدين" على حد تعبيرهم.

ووصفت تلك الفصائل في بيانات صادرة عنها، فعاليات المهرجان بـ"الأفعال المشينة التي جاء بها الاحتلال الأمريكي البغيض بإسم الديمقراطية"، متهمة رئيس لجنة الإعلام و الثقافة وكالة في مجلس المحافظة عقيل الفريجي بتنظيم الحفل، "اقام عرض أزياء لفتيات نصف عاريات و يقول أنه نشاط ثقافي بين بريطانيا و البصرة".

و أقيم في فندق "غراند ميلينيوم"، وسط البصرة أمس الأثنين مهرجان عرض أزياء استثنائياً قدمته المصممة المغتربة في بريطانيا "سهى التميمي"، مستوحى من التراث البصري المحلّي مع لمسة عصرية متأثرة بتجربتها في أوروبا، وتميز العرض بتصاميم تجمع بين الأصالة والحداثة، أثار اهتمام الحاضرين و المشاركين.

وفي وقت سابق من العام الماضي طوق متظاهرون غاضبون، يمثلون نفس الجهات المعترضة على عرض الأزياء، فندق "غراند ميلينيوم"، و حاولوا اقتحامه، احتجاجاً على استضافته حفلاً بعيد الهالوين، و طالبوا بغلق الفندق، واتخاذ إجراءات صارمة لمنع حفلات الغناء والرقص، حفاظاً على "قدسية المدينة" على حد تعبيرهم.