ممنوع من دخول العراق.. هروب مسافر إيراني محتجز في مطار النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، يوم الأحد، بهروب مسافر إيراني من مركز احتجاز في مطار المحافظة الدولي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية أوقفت مسافراً إيراني الجنسية في مطار النجف الدولي، كون اسمه موجود ضمن قائمة الممنوعين من دخول العراق".

وبين المصدر، أن "المسافر الإيراني بعد توقيفه في مركز احتجاز المسافرين داخل المطار، تمهيداً لإعادته عبر الطائرة القادم على متنها من إيران، استطاع الهرب عبر إحدى بوابات الخروج من المطار بسبب ضعف الإجراء الأمني فيها".

وتابع أن "هناك استنفار أمني من قبل الأجهزة الأمنية في المطار وشرطة المحافظة لملاحقته واعتقاله".