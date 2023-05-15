"ممنوع الدخول ببنطال ضيق وحذاء بلا جوارب".. صلاح الدين تبلغ موظفيها بعدم ارتداء الملابس "المخالفة" (وثيقة)

شفق نيوز / أصدرت محافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين، توجيها بمنع الملابس "المخالفة" مثل البنطال الضيق والحذاء بلا جوارب لموظفيها في جميع المكاتب والأقسام.

وقالت وثيقة صادرة بتوقيع محافظ صلاح الدين تحصلت عليها وكالة شفق نيوز "تنسب تبليغ كافة الموظفين للالتزام بالزي الرسمي أثناء أوقات الدوام الرسمي ويمنع منعاً باتاً دخول أي موظف إلى مبنى المحافظة في حال ارتدائه الملابس المخالفة مثل ( البنطال الضيق او الحذاء بدون جوارب).