"ممر الموت".. بوابة إلزامية لمواطني ديالى قبل تسديد ضرائبهم للدولة (صور)

شفق نيوز - ديالى

كشف عضو مجلس محافظة ديالى، أوس المهداوي، يوم الاثنين، عن أوضاع وصفها بـ"غير الإنسانية" داخل دائرة الضريبة في المحافظة، فيما دعا إلى تدخل حكومي ينقذ المواطنين وإعفاء مدير دائرة الضريبة في وزارة المالية.

وقال المهداوي لوكالة شفق نيوز، إن "دائرة الضريبة تعد من أكثر الدوائر التي تجبي الأموال لصالح الدولة، إلا أن المواطنين الذين يقصدونها لتسديد المستحقات المالية يواجهون ظروفا لا تليق بكرامتهم، إذ يضطرون يوميا إلى الوقوف والتدافع داخل ممر ضيق لا يتجاوز عرضه مترين، في وقت تدفع فيه ثمانية أجهزة تكييف هواء ساخنا باتجاههم، وسط درجات حرارة مرتفعة، ما يحول مراجعة الدائرة إلى رحلة معاناة تستمر لساعات".

وأضاف أن "الممر الذي يتجمع فيه المراجعون يشهد ازدحاما واختناقات بشكل يومي، مع استمرار التدافع بين المواطنين بسبب ضيق المكان، الأمر الذي يعرض كبار السن والمرضى والنساء لمشقة كبيرة، خصوصا خلال موجات الحر التي تشهدها البلاد".

وأشار عضو مجلس ديالى إلى أن "دائرة الضريبة تعد من أهم الدوائر الحكومية وأكثرها ارتباطا بمعاملات المواطنين، إذ يقصدها أصحاب الشركات والتجار وكل من لديه معاملات بيع وشراء أو نقل ملكية أو تعاقدات مالية للحصول على براءة الذمة الضريبية واستكمال الإجراءات القانونية، ما يجعلها محطة إلزامية لآلاف المراجعين، ويستوجب توفير بيئة تليق بهم".

وبين المهداوي أن "بناية دائرة الضريبة الحالية مستأجرة مقابل نحو 30 مليون دينار شهريا، بسبب عدم إنجاز البناية الجديدة للدائرة منذ أكثر من 15 عاماً، رغم استمرار صرف مبالغ الإيجار طوال هذه المدة، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن أسباب تأخر المشروع واستمرار معاناة المواطنين الذين يدفعون المليارات كواردات لخزينة الدولة".

وطالب المهداوي وزارة المالية ورئيس مجلس الوزراء بـ"التدخل الفوري لمعالجة ما يجري داخل دائرة ضريبة ديالى، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المراجعين".

ودعا إلى "إقالة مدير دائرة الضريبة في وزارة المالية ومحاسبة المقصرين، والإسراع في إنجاز البناية الجديدة أو توفير مقر بديل يضمن سلامة المواطنين وينهي معاناتهم اليومية داخل ما بات المواطنون يصفونه بـ(ممر الموت)".