ممرضو البصرة يعلنون إضراباً عاماً في جميع المستشفيات والمراكز الصحية (صور)

شفق نيوز/ دخل ممرضو محافظة البصرة، يوم الثلاثاء، بحالة الإضراب العام ولمدة يوم كامل استجابة لدعوة نقابة الممرضين المقر العام، مطالبين بعدد من المطالب لغرض تنفيذها من قبل الجهات المعنية.

وقال عضو مجلس نقابة التمريض في البصرة حسين عويد لوكالة شفق نيوز، إن "إضراب الممرضين طبق في جميع المستشفيات والمراكز الصحية في محافظة البصرة، مع مراعاة الحالات الحرجة والطوارئ والخدج والحروق حيث تكون نسبة الإضراب فيها 50٪".

وتابع عويد، أن "الإضراب بدء من اليوم الثلاثاء في الساعة الـ8 صباحاً ويستمر لمدة 24 ساعة، حيث ينتهي صباح يوم غد، وذلك استناداً لتوجيهات نقابة التمريض المقر العام".

وختم قائلاً: "نطالب من خلال هذا الإضراب بعدة مطالب أهمها رفع التسكين عن حملة شهادة الإعدادية، ورفع مخصصات الخطورة إلى 100٪، وتوفير الإعاشة، بالإضافة إلى حماية الممرضين من مخاطر العمل".

من جانبها دعت نقابة أطباء الاسنان في العراق، يوم الثلاثاء، البرلمان العراقي، إلى رفض التعديل الرابع لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000، مطالبة بحل مشكلة أعداد الأطباء من خلال مراجعة منظومة القبول في كليات طب الأسنان وإيقاف استحداث كليات أهلية.

وبحسب بيان ورد للوكالة، أعلنت نقابة الأطباء استنكارها الشديد على تجاهل دورها في رسم سياسة المهنة ومستقبل أطباء الأسنان الذين لا يزالون في أرحام الكليات، وذلك بعد التلاعب بالمسودة المتفق عليها لتعديل قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000 دون الرجوع الى أطراف الرأي الأول، وهذا يعد إقصاءً لدور النقابات في تمثيل المهنة وممتهنيها ويضع تعبيراً آخر لتنصل البرلمان عن تمثيل الشعب باعتبار النقابة تمثل أطباء الأسنان وهم جزء من الشعب.

ولفت إلى أن "تغيير ما تم الاتفاق عليه من شمول أطباء الأسنان قيد الدراسة قبل تعديل القانون في التعيين المركزي وإهمال رأي النقابة بذلك سيؤدي الى منعطف خطير في مستقبل آلاف الخريجين الذين لا ذنب لهم فيما جاءت به السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة، وهذا سيأزم الأمور ويعقد الحلول المستقبلية إلى أن تصل الأمور إلى طرق مسدودة يدفع ضحيتها آلاف الشباب من أطباء الأسنان الذين سيزهقون بأعباء مادية جراء إلزامهم بالتدرج في القطاع الخاص دون أي مقابل مالي يدفع لهم".

وبين أنه "بعد أن شددت النقابة خلال جلسات كتابة مسودة التعديل على ضرورة ضمان تعيين الطلاب الحاليين عند تخرجهم ووضعت ملاحظاتها الفنية والقانونية على باقي النقاط المدرجة في مسودة التعديل، تقدم النقابة اعتراضها على تعديل نص الفقرة (أ من البند ثالثاً للمادة 3) كما ورد في مشروع التعديل للمادة (2) والذي يضمن عدم شمول طلاب طب الأسنان الملتحقين بالدراسة ابتداءً من العام الدراسي 2024-2025 وما بعده على الرغم من تأكيدنا على عدم إجراء أي تعديل على هذه المادة".

وتابع البيان: "بدلاً من حرمان آلاف أطباء الأسنان من التعيين المركزي كان الأجدر حل مشكلة الأعداد من خلال مراجعة منظومة القبول في كليات طب الأسنان وإيقاف استحداث كليات أهلية وتنظيم ذلك بما يتناسب مع حاجة البلد الفعلية".

وختم بالقول: "بناءً على ما تقدم تدعو نقابة أطباء الاسنان في العراق مجلس النواب الموقر الى رفض التعديل بصيغته الحالية وفتح حوار جاد وشامل مع الجهات الصحية والنقابية والتعليمية للوصول إلى حلول متوازنة وعادلة تضمن حقوق أطباء الأسنان الجدد وتحافظ على المستوى العلمي والمهني لهم".