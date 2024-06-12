ممرضة عراقية تنتصر على الحمى النزفية

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة ديالى، يوم الأربعاء، شفاء ممرضة اصيبت بالحمى النزفية قبل أيام.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لوكالة شفق نيوز، إن "ممرضة في مستشفى بعقوبة التعليمي أصيبت قبل أيام بمرض الحمى النزفية وكانت بحالة حرجة".

وأضاف أن "المريضة تلقت عناية صحية فائقة من قبل طواقم صحة ديالى واكتسبت الشفاء التام من المرض وخرجت إلى منزلها".

وأشار العزاوي الى أن "الطواقم الطبية تتخذ الإجراءات اللازمة وتنفذ حملات وقائية وتوعوية على محال القصابة خاصة مع قرب العيد للحد من الاصابات ومنع تفشي المرض".

وكانت مدير المستشفى البيطري في ديالى ابتسام جاسم أعلنت مطلع هذا الأسبوع تسجيل ثاني إصابة بالحمى النزفية في المحافظة لممرضة بعد تسجيل إصابة سابقة في ناحية خان بني سعد وانتهت بالوفاة.