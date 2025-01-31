"ممرات تحت الأرض".. توجه جديد لفك عقدة الاختناق المروري في بغداد

شفق نيوز/ حدد عضو مجلس محافظة بغداد، صفاء المشهداني، يوم الجمعة، أسباب الاختناقات المرورية في العاصمة العراقية، وبينما وجّه طلباً إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري، رأى أن الحل هو بإنشاء الأنفاق.

وقال المشهداني لوكالة شفق نيوز، إن "أغلب شوارع بغداد مزدحمة بالسيارات، وهذا يعود إلى مجموعة أسباب، أولها وجود طرق غير مكتملة، على سبيل المثال الموصل - بغداد، والفلوجة - أبو غريب، وديالى - بغداد".

وأضاف، أن "عدم إكمال تلك المشاريع هو بسبب تلكؤ وتأخير الشركات في عمليات التنفيذ، وبعض الشركات متلكئة منذ أربع سنوات، وإلى جانب هذه المشاريع، هناك أخطاء تصميمية في الجسور".

وأكد، أن "الحل في ظل وجود هذه الأعداد الكثيرة من السيارات، هو من خلال إنشاء الأنفاق، فهي التي سوف تخفف الزحام ببغداد، لذلك سيكون العمل عليها في المرحلة المقبلة".

ووجه المشهداني في ختام حديثه طلباً إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بالقول إن "على السوداني التوجيه باستئناف العمل بالمشاريع المتوقفة، وعلى الشمري توجيه عناصر المرور برفع أداءهم في الشوارع للحد من الاختناقات المرورية".

وتشهد العاصمة العراقية بغداد، اختناقات مرورية غير مسبوقة أدت إلى شلل شبه تام في حركة المرور.

ويشكو المواطنون والسائقون من تفاقم أزمة اختناقات المرورية، حيث يستغرق قطع مسافة من المفترض أن تستغرق 20 إلى 30 دقيقة نحو أربع ساعات، مما يؤدي إلى هدر الوقت وزيادة الإرهاق النفسي.

ولا تقتصر الأضرار على التأخير فحسب، بل تمتد إلى تعطل الحالات الطارئة، حيث يجد المرضى صعوبة في الوصول إلى المستشفيات في الوقت المناسب، كما يتأخر الموظفون عن أعمالهم، مما يؤثر على الإنتاجية العامة.

ويؤكد المواطنون أن هذه الأزمة تتطلب حلولاً جذرية وسريعة ليس تحسين البنية التحتية وتطوير أنظمة النقل فحسب، بل النظر في الزيادة الهائلة لأعداد المركبات وتأثيراتها السلبية على الحياة اليومية والاقتصاد.

ويؤكد رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، أن الاختناقات المرورية باتت تشكل تحدياً كبيراً للاقتصاد العراقي، مشيراً إلى أنها تؤثر سلباً على الإنتاجية، وتستهلك وقت العمال، فضلاً عن تكبيد البلاد خسائر تصل إلى 1-2 مليار دولار سنوياً.

كما أوضح أن التأخير في النقل يؤدي إلى تعطل سلاسل التوريد، ويخفض كفاءة العمل، ويرفع التكاليف الفردية بنسبة تصل إلى 40%.

وأضاف الغراوي أن الأزمة تتسبب أيضاً في زيادة استهلاك الوقود، ما يسهم في تفاقم التلوث البيئي وارتفاع معدلات الأمراض التنفسية. ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، فإن تكاليف النقل المرتبطة بالاختناقات تستنزف نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي للعراق.

ورغم الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأزمة عبر مشاريع الجسور والأنفاق، دعا الغراوي إلى تبني حلول أكثر شمولية، تشمل تطوير النقل العام، وتوسعة الطرق، واعتماد تقنيات ذكية لإدارة المرور، بهدف تقليل التأثيرات الاقتصادية والبيئية لهذه الظاهرة.