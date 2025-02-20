ممثل مزارعي كركوك يقاضي عناصر الجيش العراقي الذين اعتدوا عليه

شفق نيوز/ أعلن ممثل مزارعي كركوك محمد امين، يوم الخميس، انه قدم شكوى الى القضاء العراقي ضد عناصر الجيش الذين قاموا بالاعتداء قبل أيام قلائل.

وقال أمين في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "هدفي من الشكوى ليست عقوبة تلك العناصر، وانما الهدف منها أن تكون رادعا لتلك العقلية التي تقوم بالاعتداء على المواطنين المدنيين العزل ومنهم الكورد بهكذا طريقة"، مردفا بالقول ان هؤلاء العناصر بدلا من أن يوفروا الحماية الى المنطقة من تنظيم داعش يقومون بالاعتداء على المزارعين".

وأكد أنه "لا يريد من تلك الشكوى انزال العقوبة بحق الجنود، بل محاكمة تلك العقلية التي تتصرف بهكذا طريقة، ومحاكمة اولئك الاشخاص الذين أصدروا أوامر الاعتداء لأولئك الجنود".

وكان عدد من المزارعين في قرية "شناغة" وقرى مجاورة في قضاء الدبس بمحافظة كركوك، قد أكدوا في وقت سابق من يوم الاثنين الماضي، أن الأراضي التابعة للكورد حاولوا زراعتها خاصة بعد صدور قرار من القضاء لإعادة أراضي الكورد، ولكن قوة من الجيش منعتهم من زراعة تلك الأراضي واعتدت على ممثلهم محمد امين.

وأثار هذا التصرف موجة استنكار واسعة من جهات رسمية وسياسية، دفع القائد العام للقوات المسلحة إلى تشكيل لجنة تحقيقية عليا وإيفاد وكيل وزارة العدل إلى كركوك للوقوف على حيثيات الحادث وتداعياته.