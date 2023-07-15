ممثلو شركة "سبيس أكس" يجتمعون بوزيرة الاتصالات في بغداد بهدف إدخال الإنترنت عبر الفضاء للعراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، يوم السبت، عقد اجتماع بين وزيرتها هيام الياسري، وممثلي شركة "سبيس أكس" بهدف ادخال خدمة الانترنت عبر الفضاء الى العراق.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الياسري التقت اليوم السبت، وللمرة الثانية بممثلي شركة سبيس أكس العالمية الذين حضروا الى بغداد للنقاش حول تفاصيل مشروع إدخال خدمة الإنترنت عبر الفضاء الى العراق".

وأضاف، "جرى خلال اللقاء بحث ومناقشة التصاميم الفنية والامنية للمشروع، فضلاً عن الآلية المعتمدة لتزويد المواطن بخدمة الانترنت وبما يتلائم مع تطلعات الوزارة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة".

وأعربت الياسري عن حرصها الشديد على تقديم الخدمة بأقل أسعار ممكنة مقارنةً والأسعار التي تقدمها شركة سبيس اكس في الدول الأخرى".

وأكدت الياسري اهتمامها البالغ لرؤية الوزارة بالاجراءات الأمنية والقانونية التي يجب اعتمادها في المشروع قبل التعاقد مع الشركات العالمية المجهزة لهذه الخدمة، وفقا للبيان.