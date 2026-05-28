ممثلو المقيمين الدوريين في مستشفيات كركوك يعلنون الإضراب الشامل مطلع حزيران

شفق نيوز- كركوك

أعلن ممثلو المقيمين الدوريين في مستشفيات محافظة كركوك، يوم الخميس، دخولهم في إضراب كامل عن الدوام الرسمي اعتباراً من الأول من حزيران/يونيو المقبل، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"تجاهل مطالبهم المشروعة".

وبحسب بيان صادر عن ممثلي المقيمين الدوريين، وشمل مستشفيات آزادي التعليمي وكركوك التعليمي والنسائية والأطفال والأطفال والحويجة العام وداقوق العام ورد لوكالة شفق نيوز، فإن "الإضراب سيبدأ اعتباراً من يوم 1 حزيران/يونيو 2026 ولحين تحقيق تلك المطالب".

وأوضح البيان أن "أبرز المطالب تتضمن التثبيت على الملاك الدائم، وصرف الرواتب المستحقة أسوة بالمقيمين الدوريين السابقين مع الأثر الرجعي، فضلاً عن ضمان الحقوق الوظيفية والإدارية للمقيمين الدوريين".

وأكد البيان أن "الإضراب سيشمل جميع وحدات العمل دون استثناء، بما فيها الطوارئ والردهات الحرجة"، محملاً الجهات المعنية "كامل المسؤولية عن تبعات استمرار تجاهل المطالب وعدم اتخاذ إجراءات حقيقية لمعالجة الأوضاع الوظيفية والمعيشية".

ودعا ممثلو المقيمين الدوريين جميع زملائهم إلى "الالتزام بقرار الإضراب والتكاتف من أجل انتزاع الحقوق المشروعة بما يضمن كرامة العاملين في القطاع الصحي واستقرارهم الوظيفي".