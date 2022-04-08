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ممثلة الأمم المتحدة بالعراق تزور آخر كنيس يهودي مفتوح في بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-08T13:16:20+0000
ممثلة الأمم المتحدة بالعراق تزور آخر كنيس يهودي مفتوح في بغداد

شفق نيوز/ أجرت الممثلة الأممية الخاصة جينين هينيس-بلاسخارت والسفير الفرنسي في بغداد زيارة لآخر كنيس يهودي مفتوح في العاصمة العراقية.

وقالت البعثة الدولية في بيان اليوم الجمعة، أن بلاسخارت والسفير الفرنسي التقيا بممثلي المجتمع اليهودي.

وذكرت البعثة في بيانها أن العديد من المواقع الثقافية والدينية المنتشرة على هذه الأرض العريقة هي شهادة على تراث العراق المتنوع، قائلة: هو كنزٌ يجب الحفاظ عليه والاعتزاز به.

وفي مطلع أربعينات القرن الماضي، تعرض اليهود إلى عملية قتل ونهب للممتلكات قتل فيها أكثر من مئة شخص، وعرفت باسم "الفرهود".

في العام 1948، أنشئت دولة إسرائيل بعد حرب مع الدول العربية ومن بينها العراق. وعلى أثر ذلك، غادر غالبية اليهود الذين يقطنون العراق البالغ عددهم 150 ألفا هذا البلد، وليس بشكل طوعي عموما.

فقد سحبت منهم وثائقهم الشخصية واستبدلت بأخرى خاصة باليهود فقط، جعلتهم عرضة للاستهداف عند إظهارها، ما دفع غالبيتهم للتوقيع على أوراق تثبت رغبة "طوعية" بالتخلي عن الجنسية والممتلكات والرحيل عن البلاد.

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