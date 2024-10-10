"ممارسة" في محافظة عراقية استعداداً لحدث طارئ

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة كركوك، مساء الخميس، جاهزيتها وآلياتها تأهباً لأي حدث طارئ.

وقال المتحدت باسم المديرية، الرائد قيس عبد الرزاق، لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية الدفاع المدني في كركوك سوف تقوم بممارسة غداً الجمعة الساعة الثامنة صباحاً وبالتنسيق مع جميع الدوائر الساندة في المحافظة باستعراض الآليات والفرق التي تختص بأعمال الإنقاذ".

وأضاف عبد الرزاق، أن "السيارات الخاصة بالدفاع المدني سوف تنشرعلى شكل أرتال الطوارئ لبيان مدى جاهزيتها في الحالات الطارئة، وبعدها سيتم تنفيذ ممارسة عملية لفرق الإنقاذ".

وتابع: "الفعاليات سوف تشمل التعامل مع عدد من حالات الإنقاذ التي ممكن ان تكون ضمن مهام الدفاع المدني، وهي إجراءات تعمل عليها مديرية الدفاع المدني لتقييم جاهزيتها في معاجلة حالات الطوارئ".