"مليونا طفل خارج البطاقة التموينية".. البرلمان العراقي يستعد لمساءلة وزارة التجارة

شفق نيوز- بغداد

كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، ابتسام الهلالي، يوم الأحد، عن وجود أكثر من مليوني طفل غير مسجلين ضمن نظام البطاقة التموينية.

وقالت الهلالي، لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من مليوني طفل لم تُستكمل إجراءات تسجيلهم رسمياً لدى وزارة التجارة وإضافتهم إلى الأسر المشمولة بالبطاقة التموينية".

وأضافت أن "شريحة واسعة من الأطفال المولودين بعد عام 2020 ما زالت خارج قاعدة بيانات البطاقة التموينية، نتيجة الإجراءات الروتينية وتوقف عدد من مراكز وفروع التموين عن استقبال طلبات الإضافة خلال فترات سابقة".

وأشارت الهلالي، إلى أن وزارة التجارة أطلقت خلال عام 2025 برنامجاً إلكترونياً لإضافة الأطفال دون سن 12 عاماً إلى البطاقة التموينية، إلا أن وتيرة إنجاز المعاملات ما تزال بطيئة ولا تتناسب مع حجم الطلبات المقدمة.

وتابعت الهلالي، حديثها بالقول إن "مجلس النواب سيعمل خلال الفصل التشريعي المقبل على استضافة المسؤولين في وزارة التجارة لمتابعة ملف إضافة الأطفال، فضلاً عن مناقشة إجراءات الفرز والنقل الخاصة بالمواطنين ضمن نظام البطاقة التموينية، بهدف تسريع إنجاز المعاملات ومعالجة المشكلات التي تواجه المستفيدين".

يذكر أن وزارة التجارة قد أعلنت، قبل أشهر قليلة، إعادة إطلاق خدمة إضافة الأطفال دون ال 12 عاماً عبر البطاقة التموينية الالكترونية.

ووفقاً للمكتب الإعلامي للوزارة، فإن الخدمة شملت فروع التموين في محافظات صلاح الدين، واسط، ميسان، ذي قار، دهوك، حلبجة، بابل، الديوانية، والمثنى، إضافة إلى فروع تموين بغداد في الصدر، الرصافة، وسيد الشهداء.