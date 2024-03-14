ملكة جمال العراق تطل بفستان يحمل أسماء أسرى إسرائيليين (فيديو)

شفق نيوز/ جددت ملكة جمال العراق السابقة سارة عيدان إثارة الجدل، بعد أن أطلت للتعبير عن دعمها للأسرى الإسرائيليين المتواجدين لدى حركة حماس في غزة.

وظهرت عيدان، في حفل أوسكار الفنان العالمي، ألتون جون، وهي ترتدي فستاناً أسود يحمل أسماء 19 من المحتجزين لدى حماس بقماش من اللون الأصفر.

ونشرت صورا من الحفل وكتبت "لقد صممت هذا الزي، مع فكرة حمل أسماء 19 امرأة إسرائيلية محتجزات لتذكير العالم بأنهن ما زلن في الأسر لدى جماعة حماس الإرهابية".

وكانت سارة عيدان ظهرت بلباسها العسكري في إحدى المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة في نهاية ديسمبر الماضي، مقدمة الدعم للقوات الإسرائيلية.

وبعد زيارتها بأيام قليلة وجهت انتقادات لاذعة لكل من يصف حركة حماس التي شنت هجوم السابع من أكتوبر بالمقاومة. وأكدت أن الحركة الفلسطينية "آذت الكل.. وأضرت أهل غزة"، وفق تعبيرها.

كذلك دعت في فيديو نشره حساب رسمي تابع للحكومة الإسرائيلية على منصة إكس إلى السلام مع إسرائيل. وقالت "لازم نصحى ونشوف الواقع ولازم يصير سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وتصريحات سارة قوبلت بموجة تعليقات وانتقادات حادة ضدها. كما وجه لها بعض المعارضين الشتائم.

يشار إلى أن اسم عيدان كان طفا إلى السطح بقوة عام 2017 حين نشرت الموسيقية وعارضة الأزياء العراقية صورة لها تجمعها بملكة جمال إسرائيل حينها عدار غاندلزمان، ضمن استعدادات مسابقة ملكة جمال العالم التي أقيمت في لاس فيغاس.