سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"ملكة" تقتحم منزلاً سكنياً وتصيب طفلاً بجروح خطرة في بلد..صور

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-12T10:57:02+0000
"ملكة" تقتحم منزلاً سكنياً وتصيب طفلاً بجروح خطرة في بلد..صور

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الاحد، بإصابة طفل بجروح حرجة جراء اقتحام سيارة لمنزله في قضاء بلد جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن طفلاً أصيب بجروح بليغة  جراء انحراف سيارة نوع تويوتا والمعروفة شعبيا بـ"الملكة" عن مسارها  واصطدامها بحائط أحد المنازل في حي الامير في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين".

وأضاف أن "السيارة كانت تسير بسرعة هائلة، ما سبب هدم السياج وأضرار مادية، وإصابة الطفل الذي كان متوجدا داخل المنزل  بجروح وكسور، مبينا أنه "تم نقل الطفل الى مستشفى قريب وحالته حرجة جداً".

related

إصابات حرجة بحادث مروع على طريق بغداد- كركوك

Date: 2021-07-06 08:25:25
إصابات حرجة بحادث مروع على طريق بغداد- كركوك

طريق بغداد-أنبار يحصد أرواح 5 أشخاص ويخلف ثلاثة مصابين

Date: 2021-08-29 20:09:38
طريق بغداد-أنبار يحصد أرواح 5 أشخاص ويخلف ثلاثة مصابين

مصرع وإصابة 4 مدنيين بحادث مروع في ديالى

Date: 2021-02-19 08:08:40
مصرع وإصابة 4 مدنيين بحادث مروع في ديالى

8 ضحايا ومصابين بحادث مروري مروع في ديالى

Date: 2021-09-26 07:23:29
8 ضحايا ومصابين بحادث مروري مروع في ديالى

جميعهن نساء.. حادث مروّع يخلف 5 ضحايا ومصابين في صلاح الدين

Date: 2021-05-12 11:33:32
جميعهن نساء.. حادث مروّع يخلف 5 ضحايا ومصابين في صلاح الدين

فيديو.. مصرع سائق باصطدام واحتراق صهاريج أقصى جنوبي العراق

Date: 2020-01-27 19:32:19
فيديو.. مصرع سائق باصطدام واحتراق صهاريج أقصى جنوبي العراق

بحادث مروع في ديالى.. مصرع وإصابة ١٦شخصا بينهم محاضرون

Date: 2021-11-29 11:40:21
بحادث مروع في ديالى.. مصرع وإصابة ١٦شخصا بينهم محاضرون

مصرع أربعة أشخاص بحادث مروع جنوبي العراق

Date: 2021-06-08 09:53:15
مصرع أربعة أشخاص بحادث مروع جنوبي العراق