"ملكة" تقتحم منزلاً سكنياً وتصيب طفلاً بجروح خطرة في بلد..صور

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الاحد، بإصابة طفل بجروح حرجة جراء اقتحام سيارة لمنزله في قضاء بلد جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن طفلاً أصيب بجروح بليغة جراء انحراف سيارة نوع تويوتا والمعروفة شعبيا بـ"الملكة" عن مسارها واصطدامها بحائط أحد المنازل في حي الامير في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين".

وأضاف أن "السيارة كانت تسير بسرعة هائلة، ما سبب هدم السياج وأضرار مادية، وإصابة الطفل الذي كان متوجدا داخل المنزل بجروح وكسور، مبينا أنه "تم نقل الطفل الى مستشفى قريب وحالته حرجة جداً".