ملف متجدد بإستمرار.. الأراضي العامة في ديالى بين مزارعين يسندهم نواب ودائرة محلية تواجه "متنفذين"

شفق نيوز/ تشهد محافظة ديالى، خلال الأعوام الأخيرة "صراعات ونزاعات" متشعبة بين مواطنين وجهات محلية داخل المحافظة، بسبب قطع أراضٍ عدّها المواطنون ملكاً لهم واستولت عليها دائرة الزراعة، وفيما تدخل نواب من المحافظة للوقوف الى جانب المزارعين، ردت الدائرة المعنية بأنها تواجه متنفذين "استولوا" هذه الأراضي وأن لها "الحق باستعادتها"

وتظاهر مزارعون، في وقت سابق، في مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى، ضد سلب أراضٍ، أوضحوا أنها تابعة لهم وصادرتها دائرة البلدية وحولتها إلى فرصٍ ومشاريع استثمارية، وأغلقوا مديرية زراعة ديالى آنذاك بسبب سحب هذه الأراضي، كما رفضوا ما وصفوه "ادعاءات" المديرية بأن هذه الأراضي متروكة، وقدموا شكاوى للجهات والدوائر المعنية ونواب ديالى لإعادة أراضيهم.

وبهذا الشأن يقول النائب صلاح زيني لوكالة شفق نيوز إن "الأراضي التي سحبتها الزراعة من المزارعين غير متروكة وأعيدت للبلدية لاستغلالها كفرص ومشاريع استثمارية".

ويؤكد زيني "مخاطبة هيئة الاستثمار لمنع استغلال اراضي المزارعين لحين تشكيل لجنة تحقيقية وبيان الحقيقة بما ينصف المزارعين ومصلحة أبناء ديالى بشكل عام".

بدوره يرد مدير عام مديرية زراعة ديالى حسين خضير العزاوي على" الاتهامات والاحتجاجات" ضد دائرته بالقول إن "متنفذين يحاولون سلب أراضي الدولة واستغلالها لمنافع شخصية"، مبينا أن "الاحتجاجات مسيسة وبعيدة عن القانون والواقع".

ويضيف العزاوي لوكالة شفق نيوز أن "الأراضي التي يدّعي المزارعون إمتلاكها تقع ضمن حدود بلدية بعقوبة وضمن التصاميم الأساسية للمدينة وخارج مسؤوليات دائرة الزراعة"، مشيراً إلى أن "بنود وشروط العقد لاستملاك الأراضي ضمن قرارات 117 و35 الخاصة بالأراضي تنص على حق البلدية باستعادة الأراضي وتحويلها الى مشاريع نفع عامة استثمارية او مشاريع خدمية أخرى".

ويكشف مدير الزراعة عن "دعاوى قضائية كسبتها دائرته ضد المتنفذين الذين استولوا على الأراضي الحكومية".

كما يبيّن العزاوي أن "الجفاف وقلة الإيرادات المائية تدفع وزارة الزراعة إلى إلغاء الخطة الزراعية، فلا وجود لخطة زراعية ضمن الأراضي المذكورة آنفاً".

وتشهد ديالى عمليات استيلاء واسعة على الأراضي والاملاك العامة من قبل جهات متنفذة بسبب ضعف الإجراءات القانونية حيال حماية الأملاك العامة ومخاوف الأجهزة الحكومية من مواجهة المتنفذين.